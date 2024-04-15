اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على الشباب الطامحين فى السفر للخارج

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:50 ص
ضبط المتهم بالنصب على الشباب الطامحين فى السفر للخارج متهم_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من (شخص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد  160 جواز سفر خاصة ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد 8 أكلاشيهات خاصة ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات).

بمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج .







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