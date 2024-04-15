صحة كفر الشيخ: إجراء خدمات طبية لـ1798 مواطنا بمستشفى بيلا المركزى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تقديم مستشفى بيلا المركزي، الخدمات الطبية المتنوعة لـ 1798 مواطنا بقسم الطوارئ، و24 مصابا في حوادث سير، وإجراء 3 عمليات زائدة دودية، وولادة قيصرية، كما تم حجز 8 مرضى بأقسام الرعاية المركزة، وإدخال طفل إلى الحضّان، وإجراء 225 أشعة عادية، و50 أشعة مقطعية.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى بيلا المركزي أعد خطة مسبقة للتعامل والاستعداد، للطوارئ، من خلال غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.

وأوضح شقوير، أنّ مستشفى بيلا المركزي هو أحد المستشفيات الذي جرى تطويره وافتتاحه بشكل تجريبي مؤخراً، لافتاً إلى أنّ المستشفى دائماً على كامل الاستعداد لاستقبال جميع المرضى في جميع التخصصات، لخدمة جميع أبناء المحافظة.