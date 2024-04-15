صحة دمياط: المرور على 105 منشآت صحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

دمياط - معتز الشربيني

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط المرور على 105 منشآت رعاية صحية أولية بالمحافظة خلال خطة الإشراف على المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشارت مديرية الصحة الي أنه تم التأكد من الانضباط الإداري للعاملين طبقا للجداول الموضوعة ،توافر أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل ، سلامة الأجهزة الطبية والغير طبية وتجهيزات الطوارئ ،تقديم خدمات سحب عينة الغدة الدرقية لحديثي الولادة، انتظام صرف الألبان الصناعية لمستحقيها من الأطفال، تقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج تواجد اللافتات وصندوق الشكاوى بمكان واضح.

وتمت متابعة انتظام وسير العمل حسب جدول النوبتجيات وتم إحالة المتغيبين الي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة بدمياط لاستمرارية تقديم أفضل خدمة صحية بأعلى جودة للمرضى والمواطنين تحت إشراف الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، الدكتورة دينا ابوصيرمديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة.