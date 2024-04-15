صحة الدقهلية: إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الفطر

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلى بالمديرية، عملت بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إجراء نحو 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الفطر المبارك، لعدد 300 مريض بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير كل المستلزمات اللازمة لذلك.



ولفت إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى معرباً عن تقديره لجهود الأطقم الطبية فى خدمة المرضى.