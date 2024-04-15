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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-4-2024

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:18 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-4-2024 الريال السعودي
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-4-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر بالتعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.93جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.93 جنيه للشراء.

12.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.91 جنيه للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.92  جنيه للشراء.

12.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.90 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.62 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.







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