زيلينسكى لأمريكا بعد الهجوم الإيرانى: ساعدونا مثل مساعدة إسرائيل

محمد جمال

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وقال إن بلاده بحاجة إلى المساعدة من حلفائه الدرء التهديدات الجوية، تماما كما فعلت إسرائيل، بحسب سكاى نيوز.

وكرر زيلينسكي دعوته للكونغرس الأمريكى للموافقة على حزمة مساعدات مهمة تعرقلها خلافات سياسية منذ شهور.

وتشن القوات الروسية موجة جديدة من الهجمات على شرق أوكرانيا إلى جانب هجمات يومية على المدن والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يُقابل برد فعل حازم وموحد من العالم".