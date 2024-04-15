ري كفر الشيخ: تطهير الترع والمصارف وإصلاح قطع وتدعيم جسر مصرف

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد المهندس أشرف درويش، رئيس الإدارة المركزية لري كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد أعمال تطهير الترع والمساقي، ومنها استكمال تطهير مسقاه المأذون، من ترعة امتداد شالما، ري غرب كفر الشيخ، بطول 1600 متر، وتطهير مصرف الشين، ومصرف فرع الفرخة.

وأضاف درويش، أن الإدارة تلقت بلاغاً بوجود قطع بالجسر المشترك الأيسر لمسقاة 5 زراعه مع مصرف السياح، (صرف دمياط) بمنطقة بلطيم، لقيام بعض الأهالى بالعبث بجسر المسقاه، لتمكين الماشية من المسقاه، وعلى الفور وجه بقفل المسقاه، وتخفيض مناسيب الترعة المغذية للمسقاه، وتم التواصل والتنسيق مع رئيس الادارة المركزية لصرف وسط الدلتا، لتحريك حفار لموقع المصرف للتعامل مع القطع وتدعيم جسر المصرف.وتم سد القطع.



تدعيم جسر تم قطعه ببلطيم



تطهير الترغ والمصارف بكفر الشيخ