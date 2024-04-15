رئيس وزراء فلسطين يثمن جهود الجزائر فى مجلس الأمن لدعم القضية الفلسطينية

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ثمَّن رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، الجهد الخاص الذى تبذله الجزائر، من خلال دبلوماسيتها وعضويتها فى مجلس الأمن الدولي، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطينى بشكل عام، ودعم انضمام فلسطين كعضو كامل فى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أكد له استمرار هذا الدعم حتى تنال فلسطين عضويتها الكاملة واستقلالها التام.



جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة، رئيس وزراء فلسطين، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وأضاف أنه نقل إلى الرئيس الجزائرى شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس وكذلك الشعب الفلسطينى للدعم المستمر الذى تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية.

وأعرب محمد مصطفى عن أمله فى تسهيل عمليات الإغاثة حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر وأسرع، وذلك من أجل تخفيف وطأة الوضع غير الإنسانى الذى يعانى منه أبناء الشعب الفلسطينى وبقائهم فى وطنهم.