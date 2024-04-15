اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء سنغافورة يتنحى عن منصبه الشهر المقبل

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:36 م
رئيس وزراء سنغافورة يتنحى عن منصبه الشهر المقبل لى هسين لونج
سنغافورة (أ ش أ)

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أعلن مكتب رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج اليوم الاثنين، أنه يعتزم التنحى عن منصبه فى 15 مايو المقبل، ويسلم المنصب لنائبه لورانس وونج.

وذكر مكتب لي هسين لونج، في بيان، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، أن رئيس الوزراء 72 عاما، سيقدم توصية رسمية لرئيس الدولة لتعيين لورانس وونج، الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، خلفا له.

وأضاف أن لورانس وونج، الذى يحظى بدعم بالإجماع من المشرعين في حزب العمل الشعبي الحاكم منذ فترة طويلة، سيؤدي اليمين في نفس اليوم، ليصبح رابع رئيس وزراء لسنغافورة.







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