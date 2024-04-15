رئيس وزراء العراق: داعش لم يعد يشكل خطرا على بلادنا

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن بلاده اليوم اختلفت عما كانت عليه فى 2014، لأنّ داعش لم يعد يشكل خطراً على بغداد.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي مع الجالية العراقية في واشنطن وولايات أمريكية أخرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السودانى، نريد الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف الدولى بعد الانتصار على داعش، على غرار دول المنطقة، وبضمنها العلاقات الأمنية"، موضحا أن "العراق اليوم يشهد تعافياً غير مسبوق واستقراراً وأمناً وتنمية حقيقية وخدمات ملموسة في كل أرجاء البلاد.

وأكد أن العلاقة مع إيران والولايات المتحدة تعد ميزة للعراق، ويمكن أن توظف في خفض التوتر، وهذا ما حدث في كل الأزمات بالمنطقة، وأن زيارته إلى الولايات المتحدة مهمة، لبيان رؤية العراق حول شكل العلاقة مع أمريكا.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن اعتزازه وتقديره للجاليات العراقية في الولايات المتحدة وباقي دول العالم، مؤكدا أنّ العراق لكل العراقيين، والبلد بحاجة للخبرات والتجارب والفرص والمبادرات من الشخصيات العراقية في أمريكا.

وكشف عن العمل على دراسة لتأسيس دائرة لشؤون المغتربين، من أجل تحقيق تواصل فعال مع الجاليات العراقية في العالم، حيث تبحث الحكومة عن الكفاءات بعيداً عن المحاصصة.