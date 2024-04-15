رئيس جامعة سوهاج يستمع لمطالب المرضى خلال زيارته للمستشفى الجامعى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جولة مفاجئة، لجميع مباني العيادات الخارجية والتخصصية وغرف العمليات الكبري والصغري والمطبخ المركزي، ومركز التعقيم، والأقسام الداخلية، بمستشفى الجامعة القديم، لمتابعة سير العمل وانتظامه في اول أيام العودة للعمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفي الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير عام الأمن الإداري بالجامعة، والدكتور احمد كمال مدير العيادات الخارجية.

وخلال الجولة التفقدية التقي رئيس الجامعة بالعديد من الحالات المرضية من المترددين علي المستشفي والمحجوزين داخلياً، واستمع الي مطالبهم واقتراحاتهم وناظر العديد من الحالات بنفسه في بعض العيادات، مشدداً علي تواجد جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم، والاهتمام بنظافة وتنظيم العيادات، وتوفير جميع الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارحية والتخصصية، موجهاً عدد من الإجراءات لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة لاستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحاً ان عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية في أول يوم عمل عقب عطلة العيد بلغت ٢٢٠٠ حالة، موزعين علي عدد ٢٣ عيادة تخصصية، مشدداً علي تسجيل جميع الحالات وعمل إحصائية يومياً والاهتمام بأعمال النظافة للعيادات وغرف الكشف والطرقات والممرات الرئيسية وتذليل العقبات أمام المترددين علي المستشفي الجامعي بمقريها.

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد النحاس، ان الجولة التفقدية شملت عدد من العيادات الخارجية والتخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم مثل عيادات النسا والتوليد، الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وجراحة العظام ، والأمراض العصبية، وعلاج الألم والجلدية، وجراحة التجميل، الأوعية الدموية، الباطنة، والأطفال، طب الأسرة، أمراض الدم، رسم المخ والعضلات، الأم والجنين، المسالك، طب المناطق الحارة، والأشعة المقطعية وأشعة الرنين، طب وجراحة العيون، والسمعيات، وحدة ومركز طب أمراض التخاطب، اشعة الايكو، الي جانب تفقد مركز التعقيم، والمطبخ المركزي للمستشفي.



جولة بأحد الأقسام



رئيس الجامعة مع المرضى



رئيس الجامعة مع الممرضات



رئيس الجامعة يطمئن على حالة



رئيس الجامعة يلتقى المرضى



رئيس الجامعة يناظر حالة مرضية



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى