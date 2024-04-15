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رئيس الأركان الإسرائيلى يتعهد بالرد على الهجوم الإيرانى

الإثنين، 15 أبريل 2024 07:24 م
رئيس الأركان الإسرائيلى يتعهد بالرد على الهجوم الإيرانى ئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاليفي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى من قاعدة نفاتيم الجوية، إن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل ستواجه برد فعلى.

وأضاف الجنرال هرتسى هاليفى، إن "إيران حاولت استهداف قدرات استراتيجية لإسرائيل فقمنا بالاستعداد خلال عملية الدرع الحديدي وهذا الاستعداد جعل إيران تواجه تفوق جوي إسرائيلي.


وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اسم عملية اعتراض وإحباط الهجوم الإيرانى بـ"الدرع الحديدى".


وشنت إيران، ليل الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران فى سوريا.







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