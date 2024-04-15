اليوم السابع
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تعرف على 8 مشروعات نفذتها وزارة العدل لتطوير الطب الشرعى ومعامل الـDNA

الإثنين، 15 أبريل 2024 05:00 ص
تعرف على 8 مشروعات نفذتها وزارة العدل لتطوير الطب الشرعى ومعامل الـDNA أجهزة معمل تحاليل DNA
كتب إبراهيم قاسم

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نجحت جهود وزارة العدل خلال عام 2023، من تطوير مقرات مصلحة الطب الشرعي والخبراء على مستوى الجمهورية بعدد 8 مشروعات موزعة جغرافيا منها 3 بالوجه البحري واثنين بالوجه القبلى و3 بمحافظات المنطقة المركزية وواحد فى مدن القناة وسيناء.

وامتدت جهود وزارة العدل لتطوير مقرات مصلحة الطب الشرعي والخبراء، لتنفيذ العديد من المشاريع، وذلك على النحو التالي:

1-متابعة إنشاء مجمع دار تشريح الطب الشرعي بمدينة بدر بدأت عملية الإنشاء خلال 2021، وبلغت نسبة التنفيذ العيني 82% وذلك بتكلفة كلية بلغت فقط وقدره مليار وأربعمائة وثمانية عشر مليون جنيه.

2-رفع كفاءة ديوان عام مصلحة الطب الشرعي بمحافظة القاهرة - إنشاء معمل سموم

3-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة قنا ، إنشاء معمل DNA - آلات ومعدات.

4-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية.

5-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة المنيا.

6-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة القليوبية.

7-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية.

8-رفع كفاءة دار تشريح كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية.

توزيع مشروعات تطوير الطب الشرعى
توزيع مشروعات تطوير الطب الشرعى
اجهزة الطب الشرعى الحديثة
اجهزة الطب الشرعى الحديثة

 







مصلحة الطب الشرعي

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