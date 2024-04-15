تحرير 48 محضرًا تموينيًا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بالمراكز والمدن؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.



قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بربع طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم ضبط أحد المخابز؛ لتصرفه فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم.



وفى مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.



وفي مجال الرقابة على المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن من الجهات المختصة.



كان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتى الطب البيطرى والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومى للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.



ضبط سيارة محملة بربع طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للأسواق



ضبط سيارة محملة بربع طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للأسواق