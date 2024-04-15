اليوم السابع
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تجديد المتهمين بقتل شاب بسبب مشادة فى الطريق بالشرقية

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:24 م
تجديد المتهمين بقتل شاب بسبب مشادة فى الطريق بالشرقية المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما، على أولوية المرور بالطريق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد ع ع" مقيم قرية اولاد سيف نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أثناء سير المجنى عليه بالطريق العام وقعت بينه وبين كل من " أحمد ع ف" 18 سنة عاطل و" حمودة ع ع" 18 سنة عاطل مقيمان قرية اولاد مهنا نطاق المركز، مشادة أثناء استقلالهما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية،  قاما على أثرها الطرف الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة  مما أسفر عن وفاة المجنى عليه، ولذا المتهمان بالفرار.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة والدراجة النارية،  وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6632 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2024، وتم إحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

 

 







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