"بورفؤاد" تحصد 4 من ميداليات فى السباحة ببطولة كأس العالم للأندية بأمريكا

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت بعثة نادي بورفؤاد للسباحة بالزعانف للناشئين تحت 17 سنة، من تحقيق نتائج متميزة باليوم الأول من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية فلوريدا بعد أداء رفع اسم مصر وبورسعيد عالياً بالتتويج بأربع ميداليات متنوعة.

حققت البطلة ملك محمد طليب ميداليتين، ميدالية ذهبية والمركز الاول في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو، وحصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر AP .

وحصل البطل مروان الشناوي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو، فيما حقق الفريق المركز الثاني والميداليات الفضية في سباق التتابع 4*100 سباحة بزعانف المونو واللاعبين هم : أشرف كراوية، يامن الجيار ،مصطفى حسام، ياسين الزغبي، وبهذا تصبح حصيلة الميداليات باليوم الأول 4 ميداليات واحدة ذهبية وفضيتين وميدالية برونزية.

تتكون بعثة بورفؤاد من : الدكتور مجدي ابوعرام عضو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، الكابتن محمد جلال المدير الفني للفريق ، الكابتن احمد الغضبان مدرب عام الفريق، فيما يشرف على النشاط محاسبة مروة محمود أمين الصندوق ببورفؤاد.



احد اللاعبين



إحدى الفائزات_1



تحقيق المراكز الأولى



فريق بورفؤاد



لاعبه بورفؤاد



لقطه للفائزين



مدربوا الفريق



