اليوم السابع
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بايدن: ملتزمون بوقف إطلاق نار يساهم في إعادة المحتجزين ومنع اتساع الصراع بغزة

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:30 م
بايدن: ملتزمون بوقف إطلاق نار يساهم في إعادة المحتجزين ومنع اتساع الصراع بغزة بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم ملتزمون بوقف إطلاق نار في غزة يساهم في إعادة المحتجزين ومنع اتساع نطاق الصراع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

 

وكان وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، قد قال إن تل أبيب قررت تخفيف حدة القتال في غزة لأنها تريد التوصل إلى صفقة تبادل، وفق ما نشرت القناة الرسمية للكنيست الإسرائيلي.


وأضاف ميكي زوهار، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي: "لا يوجد ائتلاف في الجلسة العامة، فقط المعارضة"، منتقدا أعضاء المعارضة لعدم حضور النقاش حول أوضاع أهالي المختطفين والوضع في شمال البلاد".


وتابع وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: "كان ينبغي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست".







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غزة

المحتجزين

الصراع




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