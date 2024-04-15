بأسلوب التسلق.. ضبط لصوص يسرقون المساكن ليلا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ربة منزل "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة ، وإعترفت بإرتكاب (7) وقائع سرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق ، وإعترف بإرتكاب (8) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" .



ونجحت الجهود في ضبط ( عاملان بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وقيامهما بعرض لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقة على أحد المحلات ، وضبط بحوزتهم ( 10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما) وبمواجهتها إعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" .