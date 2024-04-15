انتشال جثة شخص تعرض للغرق فى نهر النيل بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه غرقا في نهر النيل، وتم العثور على جثته أسفل كوبري الجامعة في الجيزة، وعقب انتشال جثته تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل، أسفل كوبري الجامعة، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتبين تعرضه للغرق، لعدم إجادته السباحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.