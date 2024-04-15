المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لتاجر خرده لإتهامه بالإتجار في "الهيروين المخدر والحشيش" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19517 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "إسلام ز ع"، 33 سنة، تاجر خردة ومقيم الغديري - مركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 8 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.