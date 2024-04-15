الكرملين يدعو دول الشرق الأوسط لضبط النفس على خلفية التصعيد الأخير

موسكو (أ ش أ)

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، إن روسيا تشعر بقلق عميق بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، وتؤيد التسوية السياسية والدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردا على طلب للتعليق على الوضع في المنطقة بعد أن ضربت إيران إسرائيل، إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، وندعو جميع دول المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس".

وتابع بيسكوف - وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أن المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد، لذلك نحن نؤيد رؤية تسوية جميع الخلافات سياسيا فقط".

يشار إلى أن إيران أطلقت أمس الأول طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل؛ ردا على ما أسمته الجرائم المتكررة، من تل أبيب، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري.