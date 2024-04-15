القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يجدد قصف خان يونس جنوبى قطاع غزة

كتب ـ إبراهيم حسان

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بشن جيش الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا متواصلا يستهدف أحياء المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف مراسلنا: أن طيران الاحتلال يجدد قصف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام لبناني، أن الاحتلال قصف بلدة بيت ليف ومحيط بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.