اليوم السابع
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الغرف التجارية: 5% انخفاضا فى أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:06 م
الغرف التجارية: 5% انخفاضا فى أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة اجهزة كهربائية
كتب الأمير نصرى

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أكد جورج سيدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية فى الجيزة، أن الأجهزة الكهربائية شهدت تخفيضات فى الأسعار بنسبة 10%، بعد انخفاض سعر الصرف، وأتمنى استقرار الأسعار لأنها تحدث انضباطا للسوق.

وأضاف جورج سيدرة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعض الشركات تقدم هدايا على الأجهزة الكهربائية، وسنشهد انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة 5%، ونشهد ركودا فى البيع مما يخفض من الأسعار وذلك فى حد ذاته نجاح.

تابع جورج سيدرة: أحترم مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها تلتزم وتنشر ما نقوله دون تحريف، لافتا إلى أنه إذا زاد سعر الصرف فتزيد الأسعار وإذا انخفض فعلينا تخفيض أسعار هذه الأجهزة، واللى جاى أفضل وأتمنى انخفاض الأسعار لـ 50%، وهناك بعض المصانع "صينية وكورية" ستقوم بالتصنيع فى مصر خلال الفترة المقبلة وهذا شئ مطمئن، وستشهد الأجهزة الكهربائية طفرة كبيرة.


 







الاجهزة الكهربائية

شعبة الأجهزة الكهربائية

الغرف التجارية

التاسعة

القناة الاولى المصرية




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