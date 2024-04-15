العثور على 20 جثة متحللة لمهاجرين فى البرازيل

كتب ـ فاطمة شوقى

عثرت السلطات البرازيلية على سفينة بها حوالى 20 جثة فى حالة متحللة للغاية على ساحل شمال البرازيل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وفى انتظار تحديد هويتهم، حيث إنه يستبه فى أنهم مهاجرون كانوا متجهين إلى جزر الكنارى وضلوا طريقهم.

وأشارت صحيفة البيريوديكو الإسبانية، إلى أن سلطات الإنقاذ البرازيلية تمكنت من إنزال السفينة إلى اليابسة، والذي اكتشفته مجموعة من الصيادين.

وكان جنح القارب في براجانسا، شمال شرق بارا، على بعد حوالي 215 كيلو مترًا من العاصمة بيليم. ومن هناك تم سحبها إلى سيارة لتحويلها إلى معهد الطب الشرعى لتحليل حالة الجثث.

وقال الملازم في إدارة الإطفاء، هوجو مورا، الذي شارك في جهود الإنقاذ: إنها مهمة تتطلب السرعة لأنه كلما مرت الأيام، مع التحلل، أصبح من الصعب على فرق الطب الشرعي العمل. بحسب ما أوردته بوابة أخبار G1 البرازيلية.

ومن أهداف هذه التحقيقات معرفة جنسية الضحايا، حيث تعتقد السلطات أنهم ليس برازيليين، لأنه لم يكن هناك أي إنذار في الأيام الأخيرة بشأن اختفاء السفن في البلاد.