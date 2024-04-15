الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.