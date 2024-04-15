السيطرة على حريق بمنزل وعدد من الأسطح بالمنشاه فى سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بمنزل وامتد لأسطه عدد 6 منازل مجاورة دون حدوث إصابات تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها وتمت عملية التبريد وذلك بمركز ومدينة المنشاه جنوب المحافظة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بعدد من أسطح المنازل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بين الأهالى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض وغير مسقوف ملك المدعو علي ج س د 37 سنة مزراع ومقيم بذات الناحية وأمتد لأسطح " 6 " منازل ملاصقة فاضل ع ف م 19 سنة عامل، وعنتر ا ر د 60 سنة عامل، وماهر ا ا د 57 سنة مزارع، وسيد خ ا ا 21 سنة عامل زراعي، وحمدي ع ا م 45 سنة عامل، ومحمد خ ك ع 32 سنة مزارع يقيمون بذات الناحية تم الدفع بـــ" 5 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن الحريق ثمــة إصابـــات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص و بعض المنقولات المنزلية وبسؤال مالك المنزل الأول بأنه أثناء قيامه بحرق بعض المخلفات بمنزله تطاير شرر مما أدي لنشوب الحريق وأمتد إلي أسطح المنازل المجاورة ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وبسؤال باقى أصحاب المنازل بمضمون ما سبق ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.