السعال الديكى .. انتشر فى الصين وأمريكا تعرف على أعراضه وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

انتشر السعال الديكي في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول، وهذا أثار قلق السلطات الصحية في مختلف البلدان، وحول ذلك يوضح التقرير المنشور بموقع hindustantimes، كل المعلومات عن السعال الديكي وأعراضه وعلاجه.

أوضح التقرير أن هذه العدوى أكثر شيوعًا عند الأطفال والرضع، حيث تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة في الصين في الشهرين الأولين من عام 2024، مع الإبلاغ عن 32380 حالة – ​​أي أكثر من 20 مرة أعلى من العام السابق، وفقًا للإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ما هو السعال الديكي؟

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى، تسببها بكتيريا البورديتيلة السعال الديكي، وهو شائع عند الرضع والأطفال الصغار. تنتقل العدوى بسهولة من شخص لآخرعن طريق الرذاذ التنفسي الذي يفرزه الشخص المصاب أثناء السعال أو العطس.

أعراض السعال الديكي

سيلان الأنف، والسعال الجاف والحمى، والعطس، والعيون الدامعة، والقيء.

ويجب أخذ التدابير العامة في الاعتبار دائمًا مثل نظافة اليدين وتغطية الفم إذا كان الطفل يعطس أو يسعل.

مضاعفات السعال الديكي

كما يمكن أن تحدث بعض المضاعفات الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي والنوبات وتلف الدماغ مع عدوى السعال الديكي.

كيف يتم تشخيص السعال الديكي؟

يعتمد التشخيص على نوبات السعال في حالة التعرض المعروف للمرض، يمكن للاختبارات المعملية، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو ثقافة إفرازات الجهاز التنفسي، تأكيد التشخيص عن طريق الكشف عن وجود بكتيريا البورديتيلة السعال الديكي.

الوقاية من السعال الديكي

الوقاية من السعال الديكي أمر ضروري باستخدام لقاح DTaP، الذي يوصى به للأطفال في عمر 2 و4 و6 أشهر و15-18 شهرًا، مع جرعة معززة في عمر 4-6 سنوات. يمكن للبالغين والنساء الحوامل تلقي لقاح Tdap ، والذي يوفر حماية إضافية ضد السعال الديكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظافة الجيدة لليدين، وتغطية الوجه أثناء السعال / العطس وتجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى يمكن أن تساعد في الحد من انتشار المرض.

فالتطعيم هو الإجراء الأكثر فعالية للوقاية من هذه العدوى يتم إعطاء لقاح DTaP بشكل روتيني للرضع والأطفال الصغار بجرعات متعددة، بدءًا من عمر شهرين لأنه يحمي من الخناق والسعال الديكي.

ويوصى بالجرعات المعززة للمراهقين تعتبر اللقاحات المحتوية على السعال الديكي آمنة حتى بالنسبة للأمهات الحوامل.



ويُنصح بتلقي تطعيم السعال الديكي في الفترة ما بين 20 إلى 32 أسبوعًا لتعزيز حمايتهن من السعال الديكي، ويمكن أن يكون التطعيم في هذه المرحلة من الحمل مفيدًا للجنين.

ويتضمن العلاج عادة المضادات الحيوية، والرعاية الداعمة مثل الترطيب/الراحة، وإدارة الأعراض.

ويشمل الجانب الوقائي ارتداء الكمامة، ينصح بالعلاج الوقائي المضاد للميكروبات بعد التعرض لجميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق خلال 21 يومًا من ظهور السعال للمريض.