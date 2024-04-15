السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لنجار لاتجاره فى الهيروين بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد غيابيا، لنجار، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15562 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3024 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت قد وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام نجار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته 120 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.