الرئيس الإيرانى: العملية ضد الكيان الصهيونى نفذت بدقة وعرضنا فيها قوة صواريخنا

وكالات

قال الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى إن العملية ضد الكيان الصهيونى نفذت بدقة عالية وعرضنا فيها قوة صواريخنا ومسيراتنا بشكل جيد، وأكد رئيسى أن العملية استهدفت مراكز عسكرية وتمت بتنسيق كامل بين الميدان والدبلوماسية.

وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة، لبحث تداعيات الهجوم الإيرانى على إسرائيل، ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوقت قد حان للتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وأوضح - فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى - أن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية وقد حان الوقت لنزع فتيل التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وأضاف جوتيريش أن السلام والأمن الإقليميين والعالميين يتعرضان للتقويض كل ساعة والعالم لا يستطيع تحمل مزيد من الحروب.



وشدد على أن استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أوالاستقلال السياسى لأى دولة محظور بموجب القانون الدولي، مبينا فى الوقت ذاته أن القانون الدولى يحظر الأعمال الانتقامية التى تشمل استخدام القوة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة لدينا مسؤولية مشتركة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة لأسباب إنسانية وتوصيل المساعدات دون عوائق.