اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصاته فى المادة 970 للقانون المدني

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:29 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصاته فى المادة 970 للقانون المدني الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صادر فى يناير الماضى، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل، لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية وأصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.


وجاء القرار ب"تفويض" رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري في ((سحب الأراضي))، تحت بند المنفعة العامة لتطوير الطرق.
 







النقل

وزارة النقل

وزير النقل

رئيس هيئة الطرق والكباري



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