اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 07:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024 / 2025

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:48 م
التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024 / 2025 المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، بداية من غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

فتح بابا التقدم
فتح باب التقدم

 

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

 







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة