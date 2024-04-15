التصعيد الإيرانى الإسرائيلى.. ردود فعل متباينة لقادة دول أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

تباينت ردود الأفعال لدى دول أمريكا اللاتينية حول التصعيد الإيرانى الإسرائيلى، حيث أثار التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط قلق العديد من الدول التى اتخذت موقف بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل، بما فى ذلك المكسيك والأرجنتين وتشيلى والإكوادور والبرازيل وفنزويلا.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن رد الفعل الأكثر إثارة للجدل كان رد الرئيس الأرجنتينى خافيير مايلى، الذى قرر إنشاء لجنة أزمة بسبب الهجوم الذى شنته إيران، وأعربوا عن تضامنهم والتزامهم الثابت تجاه دولة إسرائيل، فى مواجهة الهجمات التى بدأتها إيران.

كما أعلن مايلي عن عودته إلى البلاد بعد الهجوم الذي شنته إيران كجزء من جولة حيث سيتم الترحيب به في الدنمارك للمشاركة في الحفل الرسمى للاتفاقية التي سمحت للأرجنتين بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من الدنمارك.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني على حسابه على إكس، أن الرئيس يعود إلى الأرجنتين لتشكيل لجنة أزمة في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت في إسرائيل، لتولي مسؤولية الوضع وتنسيق الإجراءات مع رؤساء العالم الغربي.

مواقف أكثر حيادية

وفي الوقت نفسه، اختارت الدول الأخرى في المنطقة مواقف أكثر سلمية قليلاً، نشر وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، ما يلي على حساب إكس X: نعرب عن قلقنا إزاء التصعيد الخطير للتوترات في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، تشيلي تدين استخدام القوة وتدافع عن الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن قلقها العميق إزاء الهجوم والتأثير الذي يمكن أن يخلفه على حياة الآلاف، وكتبت وزارة الخارجية بقيادة أليسيا بارسينا في تقريرها العاشر: تدين المكسيك استخدام القوة في العلاقات الدولية وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس والبحث عن حلول سلمية لتجنب تعميم الصراع في الشرق الأوسط.

كما أبدت البرازيل قلقها بشأن الوضع في الشرق الأوسط ودعت إلى تجنب التصعيد، في حين أفادت الإكوادور أن وزارة الخارجية على اتصال مع طاقمها الدبلوماسى وتتبع التعليمات الأمنية من إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن الوضع سيستمر تحت المراقبة.

كانت فنزويلا وإيران حليفتين لسنوات مع اختلافات اقتصادية

والدولة الأخرى التي أعربت عن قلقها هي فنزويلا، قال الرئيس نيكولاس مادورو، إنه يتابع التطورات المثيرة للقلق في الشرق الأوسط، رغم أنه تجنب إدانة الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وفنزويلا حليف لإيران وروسيا والصين، على الرغم من أنها أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة منذ عامين على الأقل. وقالت في بيان إن ، حكومة فنزويلا البوليفارية تتابع الأحداث المثيرة للقلق التي تتطور في الشرق الأوسط، وأشارت فيه إلى أن الوضع هو نتاج للإبادة الجماعية في فلسطين وعدم عقلانية النظام الإسرائيلي.

ولم تذكر السلطات الفنزويلية في البيان إيران أو تدين إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد إسرائيل في هجوم انتقامي، تحاول إيران وفنزويلا إعادة بناء تحالف نفطي بدأ في الانهيار العام الماضي بعد أن تخلفت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عن مقايضات النفط التي عززت صادراتها من النفط الخام وساعدت في وقف نقص الوقود المحلي، وفقًا لستة مصادر.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض، الجمعة، أن مندوبين عن الرئيس الأمريكى جو بايدن التقوا سرا هذا الأسبوع في المكسيك مع ممثلين عن حكومة مادورو.

وعقد الاجتماع السري مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 18 أبريل للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ردا على ما تعتبره واشنطن فشل مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.



