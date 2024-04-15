اعرف مواعيد تخفيف الأحمال حتى الـ5 عصرا بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ينشر "اليوم السابع"، جدول تخفيف من خلال قطع التيار الكهربائي عن محافظة المنوفية ، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة . كالآتي:

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بدأ من الساعة 11 صباح اليوم و لمدة ساعتين وربع على كل مشترك وذلك حتى الساعة 5 عصرا.



جدول تخفيف الاحمال فى المنوفية (1)



جدول تخفيف الاحمال فى المنوفية (2)



جدول تخفيف الاحمال فى المنوفية (3)



جدول تخفيف الاحمال فى المنوفية (4)