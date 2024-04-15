اعترافات لصوص اللوحات الإرشادية بالجيزة: سرقنا 10 لوحات بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة منشأة القناطر، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة اللوحات الإرشادية بالطرق العامة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة 10 لوحات إرشادية عن طريق الفك باستخدام معدات وسيارة نقل لنقل المسروقات لمخزن يمتلكاه تمهيدا لبيع المسروقات لعميلهم سيء السمعة.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الأجهزة الأمنية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لما تهمة سرقة الممتلكات العامة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.