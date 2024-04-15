استهداف سوق الكيف.. ضبط مخدرات بمليوني جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية – الغربية – الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات).

وأسفرت الجهود عن ضبط(عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – فرد محلى وطلقتان)، وضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – فرد محلى وطلقة)، وضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد محلى وطلقة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150 مليون جنيه) تقريباً.