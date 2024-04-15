استئناف الرحلات الجوية فى مطارى الخمينى ومهر آباد بطهران

وكالات

أفادت قناة العالم الإيرانية، الاثنين، باستئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية في مطاري الخميني ومهر آباد في العاصمة طهران.

وكان قد ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأضافت الوكالة نقلا عن المدير العام للمطار أن إلغاء الرحلات سيستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

من جهتها أفادت وكالة مهر، بأنه بعد تمديد فترة إصدار إخطارات الطيران تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وفي أعقاب الرد العسكرى الإيرانى على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية، تم إغلاق المجال الجوي لطهران أمام جميع الرحلات الجوية التجارية.