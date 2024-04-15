ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى وسط إندونيسيا إلى 19 قتيلا

جاكرتا (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى الذى وقع مؤخرا وسط اندونيسيا إلى 19 قتيلا.

ونقلت قناة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، عن رئيس وكالة الحد من آثار الكوارث المحلية سليمان ماليا قوله إنه تم إجلاء جثث الضحايا واثنين من الناجين من قريتين ضربتهما الانهيارات الأرضية في منطقة "تانا توراجا" بمقاطعة سولاوسي الجنوبية.

وأضاف أن عمليات البحث جارية عن شخصين مازالا في عداد المفقودين، مرجحا أن يكونا قد دفنا تحت الأنقاض بعد أيام من تعرض منطقة تانا توراجا والمناطق المحيطة بها إلى هطول أمطار غزيرة خلال الإسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تآكل تربة المناطق السكنية الواقعة على المنحدرات الجبلية، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية أسفرت عن دفن منازل السكان.

وتتعرض إندونيسيا لانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار، وقد تفاقمت الأزمة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات حيث تسببت الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض المناطق.