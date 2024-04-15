ارتفاع حصيلة حادث انقلاب ميكروباص بأسوان لوفاة 2 وإصابة 14

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة أسوان، اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الخزان أمام مدخل قرية غرب سهيل، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، تم نقل المصايين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه الواقعة.

وعلى الجانب الآخر، كان أصيب 4 أشخاص، 3 سيدات ورجل، فى مشاجرة وقعت فى قرية أبو الريش بنجع الشيمة لخلاف وقع بين الطرفين، وتم نقل 4 مصابين وهم: "حمدى أحمد، 55 سنة، كريمة شرعى، 51 سنة، ميرفت رضا، 50 سنة، ابتسام محمد، 30 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.