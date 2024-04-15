إيطاليا تعلن إغلاق قنصليتها في طهران حتى إشعار آخر

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات الإيطالية، غلق قنصليتها في طهران حتى إشعار آخر ، وفق ما نشرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الإثنين.

وقد أعلنت إيطاليا حالة التأهب القصوى لمواجهة أية تهديدات أمنية محتملة بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل ، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

وقد تم تحديد قائمة للمواقع الحساسة التى يجب فرض الحماية عليها والعمل على تحديثها بشكل خاص.

من ناحيته، دعا وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوسى إلى اجتماع لجنة النظام الوطنى والأمن العام مع رؤساء قوات الشرطة ووكالات المخابرات العاملة فى البلاد اليوم الاثنين.

كما سيقدم نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية انطونيو تايانى ووزير الدفاع جويدو كروسيتو تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمنى فى البلاد الى جلسة خاصة للجان من مجلسى النواب والشيوخ.