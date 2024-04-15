إزاى تستخرج ترخيص بترميم عقار فى الجيزة؟.. الإجراءات والمستندات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن المستندات المطلوبة وخطوات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بالحي أو المركز التابعين له لإصدار ترخيص بترميم عقار، إذ يتطلب للحصول على الخدمة واستلام الرخصة لبدء العمل بها إجراءات محددة نوضحها في السطور التالية:

أولًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد معاينة الإدارة المختصة، يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-سداد رسوم الرخصة.

-استلام الرخصة لبدء العمل بها.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

يُذكر أن تدشين المراكز التكنولوجية بالمحافظات كان خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين في الحصول على الخدمات، والذي كان يتحمل عبء زيارة أكثر من جهة لتلقي الخدمة ومشقة الحصول على خدمة مميكنة ومطورة من مكان واحد، حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية.



