أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 15-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 15-4-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والألومنيوم العربية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والعربية للأسمنت، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 66 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 874.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.6 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.17%، والعرب على 5.91%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 386.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 141.7 مليون جنيه، 190.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 740.4 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 7658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.64%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 13.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.48%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 14.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.77%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.83%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 25.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 35.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.53%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.057 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.56%.



- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3 بسعر إغلاق 0.079 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 29.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.