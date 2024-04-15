أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

القوات الجوية المصرية تسقط أطنان مساعدات على قطاع غزة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات المسلحة المصرية إسقاط أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية على قطاع شمال غزة.

البنك المركزى: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع لـ40.361 مليار دولار لأول مرة منذ عامين

أعلن البنك المركزي، أنه لأول مرة منذ عامين يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارًا في فبراير الماضي، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.

قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى يبلغ ٥٦ مليون يور و٧٤٢ ألفا و٨٥٨ يورو، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية. رئيس الوزراء يُوجه بسرعة إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن فى الربع الأول من 2024

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

شعبة المخابز: انخفاض سعر الخبز السياحى بنسبة 25%

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أسعار الخبز السياحي في طريقها للانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي . وزير التموين يبحث غدا تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق أعلن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سيتلقى غدا الثلاثاء، شعبة المخابز وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة انتاج الخبز السياحى خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لانتاج الخبز السياحى "الحر" مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحى لصالح المستهلك. إجراء تقييم تشخيصى لتلاميذ الصفوف الأولى لقياس مهارات القراءة والكتابة أعلنت المديريات التعليمية عن إجراء التقييم التشخيصى للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمرحلة الابتدائية، خلال الأيام المقبلة، حيث يتم إجراء التقييم التشخيصى لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى الثانى، كما يتم إجراء التقييم بمعرفة موجهى الصفوف الأولى بكل إدارة تعليمية، وأثناء اليوم الدراسى ولا يتم عقد التقييم التشخيصى في الحصة الأولى والأخيرة من اليوم الدراسى وحسب ظروف كل مدرسة. الضرائب: اليوم آخر ميعاد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الاعتبارية أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

أمريكا تطالب إسرائيل باتباع الحذر وعدم التسرع بشأن الرد على الهجوم الإيراني