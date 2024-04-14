6 معلومات عن عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. تعرف عليها

كتبت مروة الغول

تستهدف خطة وزارة البترول التوسع فى نشر محطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة محافظات ومدن الجمهورية، وفيما يلي 7 معلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتي كانت كالتالي:

1-جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة ، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية كما يتم مواصله تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود كونه ركيزة اساسية من مصادر الطاقة النظيفة .