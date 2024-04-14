5 أطعمة للأمهات لتعزيز صحة العظام لدى طفلك

كتبت مروة هريدى

يعد تحسين صحة العظام لدى الأطفال أمرًا ضروريًا من أجل نمو أفضل، ولكن إرضاء الأطفال غالبًا ما يكون صعبًا وكذلك إقناعهم بتناول الأطعمة الصحية، وقد ينتهى الأمر إلى تناولهم أطعمة غير صحية، لذلك تكافح الأمهات من أجل تقديم وجبات صحية لأطفالهم، وحسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 5 أطعمة يمكن أن تساعد في تقوية العظام بشكل طبيعي لدى الأطفال.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن الرائب غنية بالكالسيوم والبروتين ودهون الحليب الصحية، والتي تعتبر ضرورية لنمو العظام وقوتها.

الخضراوات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، تعد مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وفيتامين K والمغنيسيوم والألياف، والتي يمكن أن تمنح طفلك التغذية اللازمة، وتعزز الصحة العامة ومعدل الأيض وتقوي صحة العظام.

الأسماك الدهنية

محملة بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تكون الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين خيارًا صحيًا لتعزيز صحة العظام وكثافة المعادن في العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور الشيا وبذور السمسم غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى التي تدعم صحة العظام.

البقوليات

مثل الحمص والفاصوليا والعدس هي مصادر جيدة للكالسيوم والألياف والمغنيسيوم والبروتين، والتي تعتبر مهمة لنمو العظام خاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل.