3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ببنى سويف.. تعرف على العناوين

بنى سويف هانى فتحى

يبحث الكثير من المواطنين من أبناء محافظة بنى سويف ، على عناوين المستشفيات النوعية التى تخدم التخصصات ذات النوع الواحد.

تمتلك مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، 3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ، تقع داخل مدينة بنى سويف.

وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات النوعية الثلاثة داخل محافظة بنى سويف وهى مستشفى حميات بنى سويف وتقع فى شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات ، ومستشفى الرمد وتقع أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مستشفى الصدر وتقع فى شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف.