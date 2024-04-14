اليوم السابع
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3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ببنى سويف.. تعرف على العناوين

الأحد، 14 أبريل 2024 07:00 ص
3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ببنى سويف.. تعرف على العناوين مستشفى - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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يبحث الكثير من المواطنين من أبناء محافظة بنى سويف ، على عناوين المستشفيات النوعية التى تخدم التخصصات ذات النوع الواحد.

تمتلك مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، 3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ، تقع داخل مدينة بنى سويف.

وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات النوعية الثلاثة داخل محافظة بنى سويف وهى مستشفى حميات بنى سويف وتقع فى شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات ، ومستشفى الرمد وتقع أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مستشفى الصدر  وتقع فى شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف.







بنى سويف

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