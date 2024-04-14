3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ببنى سويف.. تعرف على العناوين

يبحث الكثير من المواطنين من أبناء محافظة بنى سويف ، على عناوين المستشفيات النوعية التى تخدم التخصصات ذات النوع الواحد.
تمتلك مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، 3 مستشفيات نوعية للرمد والصدر والحميات ، تقع داخل مدينة بنى سويف.
وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات النوعية الثلاثة داخل محافظة بنى سويف وهى مستشفى حميات بنى سويف وتقع فى شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات ، ومستشفى الرمد وتقع أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مستشفى الصدر وتقع فى شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف.
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