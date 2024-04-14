11 يوما المدة الفعلية للامتحانات.. تعرف على توقيت عقد اختبارات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وتكون المدة الفعلية للامتحانات لتقييم الطلاب في جميع المواد سواء الأساسية أو غير المضافة للمجموع 11 يوما، يتخللها إجازات منها إجازة عيد الأضحى، وفواصل زمنية بين المواد تؤدى إلى استمرار الاختبارات من 10 يونيو حتى 20 يوليو.

وجاء ترتيب المواد بجدول الامتحانات كالتالى:

ـ 10 يونيو امتحان الدين والوطنية.

ـ 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

ـ إجازة بجدول الامتحان من يوم 15 حتى 20 يونيو.

ـ 22 يونيو امتحان اللغة العربية.

ـ 25 يونيو اللغة الثانية.

ـ 29 يونيو الفيزياء والتاريخ.

ـ 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ـ 6 يوليو كيمياء وجغرافيا.

ـ 10 يوليو جيولوجيا وجبر وهندسة وعلم النفس.

ـ 13 يوليو التفاضل والتكامل.

ـ 17 يوليو 2024 الاحياء والاستاتيكا وفلسفة ومنطق.

ـ 20 يوليو 2024 الديناميكا لعلمى رياضة.

