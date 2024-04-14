وفد من وزارة العمل برئاسة الوزير يشارك في الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي بالعراق

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إنه مع نهاية الشهر الجاري "إبريل 2024"، سيُشارك وفد عمل مصري برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، مع جميع أطراف الإنتاج الثلاثة من وزراء عمل، وممثلي منظمات أصحاب أعمال وعمال عرب، في الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي بالعراق.



وأوضح خضر، أن الجميع مدعوون لمُناقشة بنود تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية،ومنها،بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"..وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل،مع التركيز على التدريب المهني،والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي،ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية..وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري،والأثر الذي يُمكن أن يُساعد،في خلق فرص عمل جديدة،وتحسين بيئة العمل.



وكان قد قال فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، إنه استناداً لما ينص عليه دستور منظمة العمل العربية تنعقد الدورة الخمسون لمؤتمر العمل العربي برعاية محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق ، خلال الفترة 27 أبريل - 4 مايو2024، في العاصمة بغداد، واستناداً إلى نظام العمل في المؤتمر تترأس جمهورية العراق أعمال هذه الدورة، بمشاركة من أعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول.

وأضاف المطيرى،: في هذه الدورة، نحن مدعوون لمناقشة مجموعة من البنود الهامة الواردة في جدول أعمالنا، والتي تتطرق إلى قضايا حيوية تؤثر تأثيراً مباشراً على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي من بين هذه البنود سنتناول في البند الأول: تقرير المدير العام "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في دولنا العربية في ظل التقدم التكنولوجي السريع، حيث يناقش التقرير كيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل، مع التركيز على التدريب والتعليم المستمر لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية، كما يتطرق إلى التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والأثر الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وفي تحسين ظروف العمل.