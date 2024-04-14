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وزير دفاع إسرائيل: الليلة الماضية كانت واحدة من أكثر الليالى دراماتيكية

الأحد، 14 أبريل 2024 04:28 م
وزير دفاع إسرائيل: الليلة الماضية كانت واحدة من أكثر الليالى دراماتيكية وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل عاشت الليلة الماضية واحدة من أكثر الليالي دراماتيكية، وأصبح لدينا فرصة لإقامة تحالف استراتيجي ضد التهديد الإيراني".

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وفى تصريحات سابقة قال جالانت، الأحد، إن المواجهة بين إيران وإسرائيل "لم تنته بعد.. تعرضت دولة إسرائيل للهجوم بمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار]، وأحبط جيش الدفاع الإسرائيلي هذا الهجوم بطريقة مثيرة للإعجاب"، وحث الإسرائيليين على البقاء "في حالة تأهب ومنتبهين للتعليمات الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".







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