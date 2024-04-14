اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 10:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره المصري حول هجوم إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 08:35 م
وزير خارجية إسرائيل يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره المصري حول هجوم إيران وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكتب على موقع إكس: لقد تحدثت هذا المساء مع وزير الخارجية سامح شكري وشددت له على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني غير المسبوق".

وأضاف يسرائيل كاتس: أبلغت وزير الخارجية سامح شكري، أن إيران وأتباعها هم التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط، وعلى الدول المعتدلة في المنطقة، مع دول العالم، أن تتحرك من أجل كبح العدوان الإيراني.


وتابع: "العلاقة مع مصر مهمة، وسنواصل العمل في شراكة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة."







وزير خارجية إسرائيل

إسرائيل

سامح شكري

مصر

حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الصادق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة