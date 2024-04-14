وزير الدفاع الأمريكى يطالب نظيره الإسرائيلى بإخطار واشنطن بأى رد على هجوم إيران

كتب سمير حسنى

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام أمريكية قالت بإن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن طلب من وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يواف جالانت إخطار واشنطن بأي رد محتمل من تل أبيب على الهجوم الإيرانى.

ونقلت صحيفة إسرائيل هايوم الاسرائيلية اليومية، عن مصادر رفيعة ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وعدّل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا سابقا كان قد أطلقه للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم الإيراني.

ويذكر ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري،قد اعلن منذ قليل، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.